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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الغانم: لن يكون هناك إغلاق للمساجد في الكويت

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:49 م
مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
نيفين أشرف
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كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن تعهد الحكومة الكويتية بعدم إغلاق المساجد في ظل الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الغانم في كلمة له الأحد: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص ما أثير من إغلاق للمساجد وأبلغته أن هذا قرار إن اتخذ سيكون قرارًا خاطئًا، خاصة أن كل الاحترازات الصحية متخذة في المساجد، فالأئمة يلزمون المصلين بارتداء الكمام ووضع السجادة والتباعد كبير في كل المساجد".

وأضاف: "ما الداعي من إغلاق المساجد وهي مصدر الأمان ومأوى الأفئدة في هذا الامر، ورئيس الوزراء وعد أنه لن يكون هناك إغلاق للمساجد".

وتابع الغانم: "ما آمله من رئيس مجلس الوزراء والأخوة في الحكومة الذين سيستمعون أيضًا إلى معاناة رواد الأعمال الصغيرة اليوم أو على الأكثر غدًا هو سرعة اتخاذ الإجراءات التي تنقذهم من التعرض للإفلاس أو للأحكام القضائية الناتجة عن أسباب لا ذنب لهم فيها ولا علاقة لهم فيها".

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي أن "الحوار المنطقي والراقي ومقارعة الحجة بالحجة هو السبيل للوصول إلى نتائج تخدم أبناء الشعب الكويتي وهذا ما حدث وسيحدث".

وفيما يخص إيقاف النشاط الرياضي، قال الغانم: "صحيح أن هناك بعض المخالفات التي يجب أن تتوقف في حضور الجماهير لبعض المباريات، لكن عندما تحدث مخالفات يجب أن تكون هناك اشتراطات أو عقوبات أو إجراءات تجاه من خالف، ولا يكون الحل بإيقاف النشاط الرياضي".

وأشار الغانم، إلى أن "العامل الصحي في غاية الأهمية لكنه ليس كل شيء فهناك عوامل أخرى اقتصادية ومالية واجتماعية وأسرية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى تخرج القرارات سليمة".

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