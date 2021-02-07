رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النواب يمنع مجلس الشيوخ من إنشاء لجان نوعية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، على حذف الفقرة الواردة بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، التي كانت تجيز إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاءها أو تعديل اختصاصاتها.

يأتي ذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، لاسيما وأن إضافة أو حذف لجان نوعية يتطلب تعديلا تشريعيا، لاسيما وصدور لائحة الشيوخ بقانون، وهو الأمر الذي أيده النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن أي تغيير يراد إدخاله على اللائحة الصادرة بقانون يستوجب تعديل تشريعي، وعرضه على مجلس النواب.

فيما أبدى النائب رضا غازي اعتراضه على الحذف، لاسيما وأن إلغاء النص يغل يد مجلس الشيوخ، الأمر الذي رفضة عاطف مغاوري بتأكيده أنه طالما صدرت اللائحة بقانون فيجب لتعديلها بأي شكل من الأشكال العودة لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مضيفا: حتى لائحة مجلس النواب نفسه حال تعديل أي شيء فيها يجب عرضه في تعديل تشريعي على المجلس.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة