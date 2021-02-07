النواب يمنع مجلس الشيوخ من إنشاء لجان نوعية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، على حذف الفقرة الواردة بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، التي كانت تجيز إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاءها أو تعديل اختصاصاتها.يأتي ذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بحذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، لاسيما وأن إضافة أو حذف لجان نوعية يتطلب تعديلا تشريعيا، لاسيما وصدور لائحة الشيوخ بقانون، وهو الأمر الذي أيده النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأكيده أن أي تغيير يراد إدخاله على اللائحة الصادرة بقانون يستوجب تعديل تشريعي، وعرضه على مجلس النواب.فيما أبدى النائب رضا غازي اعتراضه على الحذف، لاسيما وأن إلغاء النص يغل يد مجلس الشيوخ، الأمر الذي رفضة عاطف مغاوري بتأكيده أنه طالما صدرت اللائحة بقانون فيجب لتعديلها بأي شكل من الأشكال العودة لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مضيفا: حتى لائحة مجلس النواب نفسه حال تعديل أي شيء فيها يجب عرضه في تعديل تشريعي على المجلس.