إعدام عامل قتل مواطنًا في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بتهمة قتل مواطن في المقطم.كانت المحكمة في جلسة سابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "عمرو. ع"، عامل، بقتل المجني عليه "مصطفى. م" مع سبق الإصرار، بأن استقل معه السيارة قيادته طالبا توصيله لوجهة قصدها واستدرجه إلى منطقة نائية وما إن ظفر به حتى أشهر في مواجهته سلاحا أبيض سكين وسدد له طعنات في مناطق متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.