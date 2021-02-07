إيران تتخلى عن البروتوكول الإضافى للاتفاق النووى خلال أيام

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم، إن بلاده مستعدة للتراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.وأوضح "ظريف" في تصريحات له مساء اليوم، أن 21 فبراير الجاري هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، حسب قناة "العربية".واعتبر ظريف أن وقف طهران التزامها بالبروتوكول الإضافي لا يعني نهاية الاتفاق النووي.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خرجت من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015، فيما أكدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن إمكانية التوصل لاتفاق جديد في حال وقف طهران لانتهاكاتها، سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو التهديدات التي تمثلها لدول الجوار.