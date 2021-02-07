هاني عزالدين يجسد شخصية الشهيد محمد عبدالفتاح في «الاختيار 2»

يجسد الفنان هاني عز الدين، في أحداث مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، شخصية النقيب الشهيد محمد عبد الفتاح أحد رجال أفراد الشرطة المصرية، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن."الاختيار 2" من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز كل من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى وأسماء أبواليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل الجزء الأول، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.