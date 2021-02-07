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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف حوثي بمأرب

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:43 م
قصف حوثي
قصف حوثي
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قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب ثلاثة آخرين، الأحد، جراء صاروخ باليستي ومقذوف طائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي قوله إن "دفاعات قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة آخرى قبل استهدافها فرق الإسعاف لضحايا الصاروخ".. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة مأرب لتلقي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.
وأكد المصدر أن تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة بحق المدنيين التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وإفلاتها من العقاب هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والأعمال الإرهابية.

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