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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التقاه السيسي.. من هو نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:20 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
سمر عبدالله
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وأكد خلال لقائه به خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن نايف الحجرف.

- نايف الحجرف هو اقتصادي كويتي شغل منصب وزير المالية في الكويت منذ 2017 حتى نوفمبر 2019.

- عُين أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءا من الأول من فبراير 2020.

- حصل على دكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هل في المملكة المتحدة 2002.

- حصل على ماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الولايات المتحدة 1997.

- حصل على البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.


- شغل العديد من المناصب في شركات في القطاع العام والخاص في الكويت منها وزارة المالية، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

- كما عمل كمدير لكل من بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض.

- عمل نائبًا لرئيس جامعة الخليج الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ورئيسًا لقسم المحاسبة فيها ثم أصبح المنسق العام لكلية العلوم الإدارية بالجامعة نفسها عام 2000.

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