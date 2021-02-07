لجان انتخابات المحامين الفرعية بأسوان تواصل استقبال الناخبين بعد موعد التصويت

واصلت اللجان بمجمع محاكم أسوان على كورنيش النيل، أحد مقار انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة، مساء اليوم الأحد، عملها لاستقبال المحامين للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب لهم، ولم يتم غلق اللجان في مواعيدها الرسمية في تمام الساعة الـ5 مساءًا، نظرًا لتواجد عدد كبير من المحامين أمام اللجان قبل مواعيد الغلق.وشهد مجمع محاكم أسوان، تزاحم وأقبال كثيف من المحامين على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار المرشح المناسب من وجهة نظرهم.وبلغ عدد المقرات الانتخابية الخاصة بنقابة محامين أسوان 7 مقرات وهم كالتالي: 2 مقر بمجمع محاكم أسوان، وسرداق بفناء محكمة كوم أمبو، و2 بمركز إدفو، بالإضافة إلى مقر أخر بمحكمة دراو، واخرهم بفناء محكمة نصر النوبة.الجدير بالذكر أن شهدت أيام قبل الانتخابات الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال وضع صورهم وارقامهم الانتخابية على بوسترات ووضعها بمجمع محاكم أسوان، وتداولها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' لكسب أصوات الدعم والتأييد، بالإضافة إلى تداول مؤيديهم للبوستر الانتخابي لكسب دعم باقي المحامين.