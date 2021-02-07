وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية لشركة إير كايرو

قام محمد منار، وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لشركة إير كايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، رافقه خلال الزيارة باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، حيث كان فى استقباله حسين الشريف رئيس شركة إير كايرو.فى بداية الزيارة، تفقد وزير الطيران المبنى الإداري للشركة وتابع سير العمل وجداول تشغيل الرحلات الجوية، كما استعرض رئيس الشركة خطة العمل ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال العام المالى 2020، مقارنة بالأعوام السابقة، كما استطاعت الشركة تحديث أسطول طائراتها بأحدث الطرازات، حيث انضمت طائرة جديدة من طراز A320CEO-Sharklet لأسطول الشركة، ومن المتوقع انضمام 4 طائرات أخرى من طراز A320NEO خلال العام الحالي.خلال اللقاء، أثنى الوزير على ما حققته الشركة من إنجاز ملموس بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التطوير من أجل تحقيق التنمية الشاملة لقطاع الطيران المدنى، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تحقيق التناغم والتكامل بين جميع شركات الطيران المصرية بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوى.كما تسعى الشركة لفتح أسواق جديدة في قارة إفريقيا من أجل تحقيق المنافسة العالمية مع نظيرتها من شركات الطيران الأخرى، حيث وقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم للدخول في شراكة اقتصادية مع شركة South Sudan Supreme Airline لتشغيل شبكة من الخطوط الإقليمية في الدول المحيطة بدولة جنوب السودان.