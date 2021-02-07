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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تاريخ التصميم الجرافيكي العربي» يفوز بجائزة PROSE Awards

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:41 م
كتاب تاريخ التصميم
كتاب تاريخ التصميم الجرافيكي العربي
جمال عاشور
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فاز كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي"، الصادر مؤخرًا عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة مسابقة PROSE Awards لعام 2021 في فئة تاريخ الفن والنقد.

قام بتأليف الكتاب الدكتورة بهية شهاب، أستاذ التصميم ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور هيثم نوار رئيس قسم الفن بالجامعة.

وفي إطار مسابقة PROSE لهذا العام، اختارت لجنة التحكيم، والتي تضم 23 عضو، كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" ليفوز في فئة الفن والنقد. كما وقع الاختيار أيضا على 44 كتاب للفوز في مجالات مهنية وعلمية وبحثية مختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الكتب المشتركة في المسابقة وصل عددها 595 كتاب وتأهل 130 كتاب منها للتصفيات النهائية.

يتناول الكتاب تطور التصميم في المنطقة، ما قبل عام 1900 إلى القرن العشرين، بدءًا من الفن الإسلامي والخط العربي وتأثيرهما على الثقافة البصرية العربية، وصولًا إلى الثورة الرقمية وظهور الإنترنت.

ويركز الكتاب على أعمال أكثر من 80 مصمم عربي متميز من المغرب إلى العراق ويضم الكتاب أكثر من 600 صورة ملونة. يتضمن الكتاب أيضًا مجموعة واسعة من استخدامات التصميم الجرافيكي، بما في ذلك الكتب، والمجلات، والصحف، والملصقات، والإعلانات، والطوابع واللافتات، والتي أثرت وألهمت المصممين العرب.

وينظر المؤلفان أيضا إلى تأثير السينما، والازدهار الاقتصادي، والأحداث السياسية والثقافية التي ساهمت في تشكيل فكر وأعمال مؤسسي التصميم الجرافيكي العربي.

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