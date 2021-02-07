إصلاح كسر بثلاثة خطوط مياه ورفع 15 طن مخلفات بحي شمال المنيا

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصلاح كسر بثلاث خطوط مياه بمنطقة الأخصاص وشارع الخلفاء كما قامت برفع 15 طن مخلفات وقمامة من شوارع حي شمال المدينة.قال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة إنه متصل تم السيطرة على عدد ٣ كسر مياه ٢ بمنطقة الأخصاص وكسر مياه بشارع الخلفاء بأرض سلطان في ضوء التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وتم إصلاح الكسر وعمل اللازم وإزالة ما يعيق حركة المواطنين.أضاف حسين أنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، قام حي شمال بحمله نظافة مكثفه بنطاق الحى اليوم بشارع عمر سلطان ومنطقة مجمع المواقف بالأخصاص وشارع مصر وتم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى المقلب الوسيط في ضوء ما يتم بذله من جهود لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين.