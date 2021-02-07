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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رياضة البرلمان تناقش سلبيات قانون الرياضة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:36 م
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة في فتح ملف قانون الرياضة، وما جاء به من سلبيات بعد تنفيذه على أرض الواقع، وخاصة في ظل ما يتردد من الدفع من قبل الحكومة بمشروع قانون بشأن العمل على تعديل قانون الرياضة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السلبيات الخاصة بالمادة 13 من مشروع القانون، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في متابعة أعمال الاتحادات الرياضية وجعل تلك الاتحادات كيانات منفصلة عن الدولة المصرية.

وقال الدكتور محمود حسين لابد أن يكون للدولة المصرية دورها وأن تكون هي المسئولة عن كل ما يخص الرياضة المصرية ومحاسبة الاتحادات في حال الفشل أو المخالفات، ومن جهة أخرى تنمي رئيس اللجنة الشفاء العاجل لنجم مصر ونادي الزمالك البرلماني حازم إمام الذي أصيب بفيروس كورونا، وقال نتمنى أن يعود أمام للجنة قريبا ويمارس دوره البرلماني.

الجدير بالذكر أن نجم مصر والنادي الأهلي البرلماني حسام غالي أمين سر لجنة الشباب والرياضة كان قد أصيب بالفيروس من قبل ثم تعافي وعاد لممارسة دوره البرلماني.

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