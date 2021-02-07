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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة البيئة: خفض في نسبة التلوث بنحو 24%

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:34 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اجتمعت منذ قليل لجنة الطاقة بالبرلمان برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وأعضاء اللجنة لمناقشة بيان الوزيرة التي سبق وألقته أمام البرلمان.

وقال رئيس اللجنة، إن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسؤولة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع أن البعد البيئي المحور الأساسي في الفكر العالمي في الوقت الحالي وذلك في ظل انتشار وباء كورونا والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر النظيف بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وتحدثت الوزيرة عن دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على الموارد، مشيرة إلى إنجاز محطات الضوضاء والتي تم الانتهاء من 35 محطة منها.

وأضافت الوزيرة أن هناك خفض في نسب التلوث بنحو 24%، وهناك 108 محطات رصد التلوث تغطي 23 محافظة.

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