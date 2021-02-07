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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: رسائل السيسي طمأنة للشعب وتأكيد على مواجهة كافة التحديات

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:26 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
عائشة حسن
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أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، مع برنامج "حكاية" للإعلامي عمرو أديب، مضيفا أنها كانت تحمل العديد من التصريحات والرسائل القوية والطمأنة للشعب المصري بأن القيادة السياسية على دراية بكل طلبات الشعب المصري والعمل على تحقيقها، وأن هناك إرادة للدولة لاقتحام كافة الملفات ومواجهة المشكلات والتحديات.

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن خطورة الزيادة السكانية على تحقيق التنمية في مصر، هى رسالة قوية من الرئيس للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمة السكانية في مصر نتيجة ارتباطها بالموروث والوعي الثقافي وخاصة الثقافة الإنجابية وهو ما يستوجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، خاصة لدى المرأة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تلتهم معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير وتشكل عبئا على الدولة، ولن يشعر المواطن بالمميزات الإيجابية للمشروعات القومية التي نفذتها دولة الرئيس السيسي.

ووجه النائب، الشكر على مبادرة حياة كريمة الذي يتبناها السيسي وما تتضمنه في مرحلتها الثانية من تطوير 1500 قرية من قرى مصر، لأنها موجهه لـ 54 مليون مواطن، مؤكدا أن السيسي يعمل على كافة الملفات بالدولة، فضلا عن أنه يعمل لصالح دعم واستقرار الدولة لإحداث نقلة كبيرة في ملف العشوائيات وتطويرها.

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