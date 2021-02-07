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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج تفرض قيودًا فى بيرجن لوقف تفشى كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أمرت الحكومة النرويجية، اليوم الأحد، بفرض قيود مشددة على مدينة بيرجن جنوب غربى النرويج والبلديات المجاورة لوقف تفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا أكثر عدوى.

وتشمل الإجراءات الإغلاق المؤقت للمحلات التجارية، وكذلك المكتبات والمتاحف والصالات الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية.

وتشمل الاستثناءات محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود.

وقالت وزيرة الصحة النرويجية بنت هوية: "نحن بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة في البلديات المتضررة من تفشي المزيد من سلالات الفيروس المعدية".

وقالت السلطات في بيرجن، ثاني أكبر مدينة في النرويج، إنها اكتشفت حالات مرتبطة بسلالة الفيروس البريطانية والسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا. وكل من السلالتين أكثر سهولة في الانتقال.

وتم ربط حالات الإصابة بموقعي بناء في بيرجن وتم إغلاقهما.

وقال روجر فالهامر، عمدة بيرجن للصحفيين: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن سلالة جنوب إفريقيا".

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات من السادسة مساء "1700 بتوقيت جرينتش"، اليوم الأحد، حتى 14 فبراير.

وتم حث السكان في بيرجن والبلديات المتضررة الأخرى على العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا، وتجنب السفر غير الضروري، والحد من الاتصالات خارج منازلهم.

وسيتم حظر المناسبات العامة، باستثناء الجنازات، حتى 14 من الشهر الجاري.

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