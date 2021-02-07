وزير الاتصالات يتحدث عن توصيل الألياف الضوئية

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تعقيبه على ملاحظات النواب على بيانه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن موضوع الكابلات الأرضية والألياف الضوئية وتوصيلها إلى القرى والمنازل داخل القرى، قائلا: "توصيلها يستلزم حفر، وهذا أمر يزعج الكثير من المواطنين، ويعطل مصالحهم، لذا الأمر يتم بحرص بالترتيب والتنسيق مع باقى أجهزة الدولة، وإذا أردت أن أركب ألياف ضوئية لمنطقة ما لابد أن أراقب وتأكد أن باقى المرافق وصلت بالفعل، فالتركيب يخضع لخطة متكاملة، حتى لا تتعرض الألياف بعد تركيبها للتلف".واستطرد الوزير، قائلا: "مشروع حياة كريمة يستهدف بالفعل توصيل كل هذه المرافق فى 51 مركزا بكل القرى التابعة لها، ستوصل لها المرافق بما فيها الألياف الضوئية، والتكلفة قدرها 5،6 مليار جنيه".وأشار إلى أن القانون يلزم كل صاحب عقار يحصل على رخصة أن يوصل شبكة ألياف ضوئية، وستعامل نفس معاملة المرافق الأخرى التى يتم توصيلها للمبانى الجديدة.