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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تطوير ووحدات سكنية.. بشائر السيسي لأهالي عزبة الهجانة

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:15 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة؛ لبحث أعمال التطوير في حضور عدد من الوزراء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة أعمال تطوير عزبة الهجانة، حيث وجّه الرئيس عدة رسائل خلال زيارته.

"نعيش مع الناس مشاكلها"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده منطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، إن الهدف من التواجد وزيارات المناطق أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

"وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات"
أكد الرئيس السيسي، خلال زيارته لعزبة الهجانة: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها".

"الرئيس يمازح رئيس الوزراء"
سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قيمة التعويضات، وعندما صمت رئيس الوزراء، وأفراد حكومته، علق الرئيس ضاحكا: "هو لما سألت عن الفلوس كله سكت ليه؟"، فرد الدكتور مصطفى مدبولى: "في البداية كنا شغالين على المناطق غير الآمنة، أما اليوم فاحنا شغالين على غير المخططة، وده تكلفة زيادة، مثل فتح شارع عزبة الهجانة".

"توسعة الشوارع"
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب التشديد على ضرورة توسعة الشوارع، قائلا: "عايز أخلي الشوارع تنفع للمعيشة، والحياة أفضل".

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