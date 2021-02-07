سوريا ترفض افتتاح تركيا كلية ومعهد لجامعة إسطنبول شمال حلب

أكدت الحكومة السورية، اليوم، رفض قرار تركيا بافتتاح كلية ومعهد لجامعة إسطنبول شمال حلب والتي تسيطر عليها قوات تركية ومليشيات تابعة لها.وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية رفض ‎دمشق جملة وتفصيلا قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة ‎اسطنبول في بلدة ‎الراعي شمال ‎حلب وذلك وفق وكالة الأنباء السورية سانا.وشددت الخارجية السورية على أن ذلك يشكل عملًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.