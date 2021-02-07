مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.إيهاب أحمد محمد علي، من السويسمتغيب من يوم الجمعة ٥ فبراير ٢٠٢١يعاني من اضطراب وليس معه تليفون أو بطاقةمن يراه برجاء الاتصال على الأرقام٠١٠٢١١٦٦٧٩٠ أو ٠١٠٢٦٢٣٣٨٤٨