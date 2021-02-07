مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد
الأحد 07/فبراير/2021 - 06:31 م
رشا نصرطباعة
إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.
إيهاب أحمد محمد علي، من السويس
متغيب من يوم الجمعة ٥ فبراير ٢٠٢١
يعاني من اضطراب وليس معه تليفون أو بطاقة
من يراه برجاء الاتصال على الأرقام
٠١٠٢١١٦٦٧٩٠ أو ٠١٠٢٦٢٣٣٨٤٨
إيهاب أحمد محمد علي، من السويس
متغيب من يوم الجمعة ٥ فبراير ٢٠٢١
يعاني من اضطراب وليس معه تليفون أو بطاقة
من يراه برجاء الاتصال على الأرقام
٠١٠٢١١٦٦٧٩٠ أو ٠١٠٢٦٢٣٣٨٤٨
مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد
مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد
مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد
مفقودون.. إيهاب أحمد مصاب باضطراب عقلى خرج ولم يعد