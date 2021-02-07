شعراوي: التنمية المحلية والنواب أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية جيدة للغاية، وهناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.وقال اللواء محمود شعراوي إننا جميعًا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب بحضور وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة.