إحالة بيان وزير الاتصالات للجان النوعية بالبرلمان

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراسة ما جاء فيه من إنجازات ومجهودات على أرض الواقع وفقا لما ورد ببرنامج الحكومة والتي نالت الثقة عليه من الفصل التشريعي الأول من عمر مجلس النواب.وقال "جبالي" إن على اللجان النوعية إعداد تقرير بشأن البيان وعرضه على هيئة مكتب المجلس، ومن جهة أخرى رفع جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.