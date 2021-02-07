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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» يبحث مع «الحجرف» سبل التعاون بين مصر ومجلس التعاون الخليجي

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:20 م
سامح شكري،
سامح شكري،
نيفين أشرف
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عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري، بحضور كبار المسئولين من الجانبين بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها مساء اليوم، جرى خلال اللقاء بحث مسيرة التعاون بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، على ضوء مخرجات قمة العلا، والبيان الختامي الذي أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، ودعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

أما على الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ رحب الطرفان باتفاق الأشقاء في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، والحديث عن أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي.

وأشاد الحجرف بجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بهذا الاتفاق، متمنيًا أن يعم الأمن والسلام كل أنحاء ليبيا ويعزز وحدتها الوطنية.

كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الداعم لدول الخليج العربي في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واستعرض الجانبان أولويات العمل في المرحلة المقبلة، لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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