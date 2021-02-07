مفقودون.. الطفل أنس سمير خرج ولم يعد لأسرته

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.أنس أحمد سمير الدمرداش يبلغ من العمر 13 عامامتغيب من يوم الأحد 311 ظهرا بمنطقة المنيب الجيزةخرج بعد الظهر للصلاة ولم يرجع من يجده الاتصال على022528371602252813090225249043011111342140111185645501146656381:01027552608