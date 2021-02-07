مفقودون.. الطفل أنس سمير خرج ولم يعد لأسرته
الأحد 07/فبراير/2021 - 05:07 م
رشا نصرطباعة
إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.
أنس أحمد سمير الدمرداش يبلغ من العمر 13 عاما
متغيب من يوم الأحد 311 ظهرا بمنطقة المنيب الجيزة
خرج بعد الظهر للصلاة ولم يرجع من يجده الاتصال على
0225283716
0225281309
0225249043
01111134214
01111856455
01146656381:
01027552608
أنس أحمد سمير الدمرداش يبلغ من العمر 13 عاما
متغيب من يوم الأحد 311 ظهرا بمنطقة المنيب الجيزة
خرج بعد الظهر للصلاة ولم يرجع من يجده الاتصال على
0225283716
0225281309
0225249043
01111134214
01111856455
01146656381:
01027552608