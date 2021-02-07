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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سيدة وزوجها لسرقتهما شقة جارتهما بالمرج

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:03 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، حبس عامل وزوجته لاتهامهما بسرقة جارتهما بمنطقة المرج، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "غادة. م" وزوجها "محمد. س"، أقرا بارتكابهما جريمة سرقة المجنى عليها "منال. ه".

وأقرت المتهمة الأولى بأنها أخبرت زوجها بأن جارتهما المجنى عليها معها مبلغ ٤٠ ألف جنيه وترغب فى شراء شقة إيجار قديم.

وأضافت: "وبعد يومين تفاجأت بطلب زوجى منى بمساعدته فى سرقة المجنى عليها وعندما رفضت مساعدته هددني بالطلاق والطرد من الشقة، فاضطررت لمساعدته باستدراج جارتى لمدة ٣ ساعات لشراء بعض الملابس الخاصة بي، وحينها قام زوجى بدخول شقتها والبحث عن الأموال وتمكن من سرقتها وسرقة مصوغاتها التى تقدر بـ٢٥ ألف جنيه".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تفيد بسرقة أموالها ومصوغاتها من شقتها، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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