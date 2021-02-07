قبل غلق اللجان.. إقبال كثيف في انتخابات المحامين بأسوان

في الدقائق الأخيرة قبل غلق أبواب اللجان أمام الناخبين من المحامين، شهد مجمع محاكم أسوان على كورنيش النيل، مساء اليوم الأحد، تزاحما وإقبالا كثيفا من المحامين على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار المرشح المناسب من وجهة نظرهم.وكانت انطلقت انتخابات نقابة محامين أسوان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام الناخبين من المحامين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية.وبلغ عدد المقرات الانتخابية الخاصة بنقابة محامين أسوان 7 مقرات وهي كالتالي: 2 مقر بمجمع محاكم أسوان، وسرداق بفناء محكمة كوم أمبو، و2 بمركز إدفو، بالإضافة إلى مقر أخر بمحكمة دراو، واخرهم بفناء محكمة نصر النوبة.الجدير بالذكر أن شهدت أيام قبل الانتخابات الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال وضع صورهم وأرقامهم الانتخابية على بوسترات ووضعها بمجمع محاكم أسوان، وتداولها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' لكسب أصوات الدعم والتأييد، بالإضافة إلى تداول مؤيديهم للبوستر الانتخابي لكسب دعم باقي المحامين.