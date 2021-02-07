السيناريست محمد حسين يواجه التنمر في «أبيض وأسود»

كشف الكاتب والسيناريست محمد حسين، عن اقترابه من الانتهاء من رواية جديدة بعنوان "أبيض وأسود" تمهيدا لتقديمها قريبا في السينما في الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع أحد شركات الإنتاج على تنفيذها كفيلم سينمائي، حيث جاري الاتفاق مع إحدى الشركات لتحويلها لعمل سينمائي وسوف يتم الإعلان قريبا عن أبطاله.وأكد حسين في تصريحات صحفية له أن هذا العمل سيتحدث عن صديقين يواجهان معا العنصرية والتنمر بصداقتهم واحترامهم لبعض ليحققا معا العديد من الإنجازات الكبرى في مجالات عديدة.وأشار الكاتب محمد حسين إلى أن فكرة الرواية جاءته بهدف مواجهة التنمر الذي أصبح منتشرا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي نال إعجاب أحد شركات الإنتاج التي رحبت بإنتاج الرواية كفيلم سينمائي من المزمع أن يتم عرضه في الفترة المقبلة بعد التعاقد مع فريق العمل.