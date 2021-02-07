تطهير السيارات القادمة إلى مطروح لمواجهة كورونا

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير مركز اعلام مطروح وشرطة النجدة وعدد من المساجد في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد جاب الله عل أنه يوميا يتم تطهير الأسواق والمصالح الحكومية والمواقف وأماكن تكدس المواطنين بالإضافة إلى تعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق السنوسية والسودانية بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.وأشار إلى مواصلة استمرار تطهير السيارات القادمة للمدينة ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الاحياء السكنية والعزب بالإضافة الي رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.وتابع ان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 - 0464933158.