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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ما هو زيت الغليلاون المستخدم في تعميد الأطفال؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:57 م
تعميد الأطفال
تعميد الأطفال
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حلقته الأحدث من حملة الختم المقدس عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" عن الروح القدس.

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن زيت الغليلاون هو أحد الزيوت المستخدمة في سر الميرون الذي يتم للاطفال المعمدين وكلمة غليلاون تعني زيت الفرح والتهليل والابتهاج.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية موعد اتمام طقس الميرون المُقدس، وقال حليم إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا أن هذه هى المرة الأربعين التي يصنع فيها الميرون في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهده عام 2014 والثانية عام 2017.

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