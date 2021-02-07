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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 26 طن لحوم و2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:28 م
توزيع 26 طن لحوم
توزيع 26 طن لحوم و2000 بطانية
سارة الوردانى
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شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فعاليات توزيع 26 طن لحوم مجمدة و1000 بطانية و1000 لحاف فايبر، مقدمة من جمعية الأورمان للأسر والفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في حضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وثمن محافظ الشرقية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجا وكذلك دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجمعيات النشطة أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية بما يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

بينما أشار السيد رجب، مدير جمعية الأورمان، بالشرقية إلى أن المساعدات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا جاءت بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم، وذلك بالتعاون مع إدارات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق حياة كريمة لهم.

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