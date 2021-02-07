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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:08 م
وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
نيفين أشرف
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كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، عن ارتفاع مخالفات الإجراءات الاحترازية بنسبة 72%، مؤكدًا أن قرار منع التجول بيد المجتمع.

وحذر المتحدث الأمني خلال كلمته في مؤتمر صحفي الأحد، من بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع.

وأشارت "الداخلية السعودية"، إلى أن غرامة نشر الشائعات تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو بهما معًا.

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالمملكة، استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة.

وصرح المتحدث الأمني قائلًا: "ندعو الجميع لاستشعار مسئولياتهم وتثمين ما تقدمه القيادة الكريمة للحفاظ على سلامة قاطني هذه الأرض المباركة".

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