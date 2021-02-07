بعد غياب.. حسن فؤاد يعود للغناء بـ«زمن لنصاص»

يتعاون المنتج الموسيقي ريتشارد الحاج مع الفنان الكبير حسن فؤاد والمطرب خالد الطيب من خلال أغنية جديدة بعنوان "زمن لنصاص".وسيتم طرحها غدًا الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الإذاعات.الأغنية دويتو يجمع بين حسن فؤاد وخالد الطيب في أول تعاون لهما معا ويقدمان فيها لونا مختلفا على ما قدمه المطرب حسن فؤاد من قبل."زمن لنصاص" من كلمات صلاح عطية وألحان وتوزيع بدوي.وكان قد قدم المنتج ريتشارد الحاج مؤخرا أغنية للفنانة الشعبية فاطمة عيد، حيث قام بالاحتفال بعيد ميلادها وسط حضور ابنتها شيماء الشايب وزوجها وعدد من الفنانين والملحنين والموزعين.