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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل منزل بالدقهلية

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:50 م
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور موظف على طفلة حديثة الولادة ملقاه بمدخل منزله ببندر الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من المدعو أيمن عبده عبد القادر النحاس ٥٣ عاما موظف ومقيم بندر الحمالية يفيد بعثوره على طفلة لقيطة "حديثة الولادة" ملقاة بمدخل منزله.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة ملفوفة ببطانية أطفال "عمر أسبوع تقريبا" والحبل السرى مربوط والحالة الصحية جيدة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال المبلغ أيد مضمون الفحص وتم إيداع الطفلة مستشفى الجمالية المركزى "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحرى حول الواقعة وصولا لوالدة الطفلة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة الجمالية، وجارى العرض على النيابة العامة.‎

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