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الثقافة

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:50 م
السقوط والارتقاء
السقوط والارتقاء
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار النخبة المجموعة القصصية «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري، ترجمها من الإنجليزية إلى اللغة العربية الكاتب عبد الصاحب محمد البطيحي.

بن لوري كاتب أمريكي يستمد سمعته كواحد من كتاب القصة القصيرة الأكثر طموحًا في الوقت الحاضر، فهو مجدد مبتكر عوالم متاخمة للعالم البشري، لا يمكن لأحد أن يكتب كما يكتب. تبدو القصة عنده نصًا مقدسًا وليست حكاية خرافية، يمتلك القدرة على تحويل ما هو غير ممكن إلى ممكن..

فالتفاح ينمو على أشجار الليمون، السيوف تنقل عبر البريد، الغرباء يهبطون على الأرض ويسألون النعامة، السيدة تجلس جوار الموت في الكنيسة، والحبار الذي يحب الشمس يصنع لنفسه أجنحة ابتغاء الوصول إليها، ثم مركبة تواصل صعودها إلى كوكب يمجد أعماله بعد أن تحرقه الشمس، كما يستيقظ الرجل عند الصباح ليجد أنه فقد قدميه وآخر فقد اسمه.

تبهرك الأصالة وأنت تقرأ أول جملة من القصة، ناهيك عما تجده من فكاهة عبثية وخوف وخيال نقي. حدث لصبي ينظف خزانته أن وجد في داخلها وحشًا غاية في الصغر منكمشًا على نفسه.

مرة كان هناك طائر الدودو الذي انقرض مع نوعه عاد فجأة وهو يصرخ.. أنتم أيها الملأ انظروا، أنا الدودو، لكنهم قالوا، أنت أيها الطير، لست إلا دجاجة.

وهكذا تبدأ القصص مليئة بالحركة، إضافة إلى أنها خالية من الوصف المسهب، تأخذك كما المصعد إلى عالم مجهول بما فيه من إيقاع يظهر في طول الحكاية وجمال اللغة والنهاية المفتوحة.

يذكر أن الكاتب بن لوري ولد عام 1971، بمدينة دوفر نيوجيرسي. يعيش اليوم في لوس أنجلوس – كاليفونيا.

يمارس كتابة ضروب الأدب، كالحكاية، والحكاية العلمية، وقصص الدعابة والرعب والخيال. تأثر بكتابات بعض الكُتاب مثل إيسوب، وفرانز كافكا، ودهاوس، وريجارد برونكان، وفليب.ك.دك.

ينشر قصصه الحكائية في نيويوركر ومواقع أُخرى.. ظهرت مجموعته القصصية الأولى (حكايات الليل والنهار) مع ملحق التلفاز ضمن طبعة بنجوين عام 2011. له كتب أخرى هي: لاعب البيسبول وفرس البحر.

أصدر مجموعة قصص المترجمة في كتابنا هذا، تحت عنوان (السقوط والارتقاء) عام 2017.

تضم المجموعة قصص: (طائر الدودو- سيف ورصاصة- جيمس. ك. بولك- افتقاد- سائقة الإسعاف- العباءة- الضفدع الصغير- بيكاسو- الوحش- مترو الأنفاق- لانا أونين- الجدار- حرب وسلام- الحبار الذي أحب الشمس- التلسكوب- نحو الهاوية- آكل الصخر- في آخر المطاف- الرجل والمطعم وبرج إيفل- شقوق في الأرصفة- الموت والسيدة- العناكب- الكائن البطيء- النعامة والغريبان- المجنون- الدلفين- التنين- الشمعدان- السقوط- فرناندو- جوار البحر- زومبيز- الغوريلا- رائد الفضاء- الجزيرة- الكاتب- المرأة، الرسالة، المرآة، والباب- أجنحة- شجرة الليمون- +ألمور ليونارد).

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