«خديجة وسوسن» في أحضان رضوى عاشور بطبعة رابعة

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع صدور الطبعة الرابعة من رواية "خديجة وسوسن" للدكتورة الراحلة رضوى عاشور.ومن أجواء الرواية نقرأ: "سوسن هى الابنة وخديجة هى الأم، الرواية التي تجمعهما وتشتركان في سرد وقائعها تقدم مجموعة من العلاقات التي تجسد عالمين مختلفين متناقضين وإن تداخلا وتشابكا.عالم يبدو مهيمنا وراسخ الدعائم، تتحرك فيه خديجة بخطى الملوك الواثقة، وعالم يتخلق عبر الأسئلة والهموم التي تعيشها سوسن.وبحسب الناشر؛ فهي رواية عن أم وابنتها، وهي أيضا رواية تلتقط شيئا من ملامح تاريخنا الراهن لهجومه وهزائمه وخيباته وأشواقه في التجاوز.رضوى عاشور (26 مايو 1946 - 30 نوفمبر 2014) قاصة وروائية وناقدة أدبية وأستاذة جامعية مصرية، وتميز مشروعها الأدبي في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية.تراوحت أعمالها النقدية، المنشورة بالعربية والإنجليزية، بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة، وتمت ترجمة بعض أعمالها الإبداعية إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية.