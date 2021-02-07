22 لقطة لاحتفالات روم طنطا والمحلة بعيد دخول المسيح للهيكل

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا الاحتفالات بعيد تقدمة المسيح للهيكل.واحتفلت مطرانية طنطا بعيد كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في مدينة طنطا حيث راس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها يمساعدة الأرشمندريت نقولا فانوس، بحضور أبناء كنيسة الروم في طنطا والمحلة الكُبرى وبعد القداس الإلهى أقيمت صلاة الخمس خبزات.