العاصمة الهندية تسجل 119 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة نيودلهي، وحالتي وفاة.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 636 ألفا و35 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 10 آلاف و879 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة الهندية 1112 حالة، بينها 465 حالة في عزل منزلي.