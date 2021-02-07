غدًا.. الكاتب العماني يونس الأخزمي في ضيافة منصة الفن

يحل الكاتب العماني يونس الأخزمي في الثامنة من مساء غدٍ ضيفًا على منصة الفن المعاصر "كاب"، في حوار يبث مباشرة يديره ويقدمه الروائي إبرهيم فرغلي تحت عنوان: "السرد بين القصة والرواية".ويونس الأخزمي قاص وروائي عماني صدر له: رواية «بر الحكمان- ثلاثية بحر العرب»٬ «الصوت» رواية عام 2012، كهف آدم (رواية)، "غبّة حشيش"، "بدون"، إضافة إلي أربع مجموعات قصصية: «النذير» 1992، ثم «حبس النورس» 1996، ثم «حمّى آيار» 1999، وأخيرًا «نقوش» 2007.ومنصة الفن المعاصر (كاب) مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي، ‏وهى مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وفي أرجاء المنطقة، ‏وقدمت عبر قاعاتها الفنية، معارض‎ ‎فنية لعدد كبير من الفنانين العالميين والمعروفين، فضلًا عن ‏الفنانين الشباب والكويتيين، سواء في معارض جماعية أو فردية، برعاية العديد من القائمين على المعارض ‏الفنية.