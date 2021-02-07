يمثل أمام المحكمة غدًا.. نتنياهو يوجه رسالة لنشطاء الليكود

طالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنصاره بعدم التوجه إلى محيط المحكمة المركزية الإسرائيلية، الموجودة في مدينة القدس المحتلة، خلال جلسة الاستماع في إطار محاكمته.ونشر نتنياهو، الأحد، مقطع فيديو له، دعا فيه نشطاء وأنصار حزب الليكود الذي يتزعمه، لعدم الحضور إلى المحكمة المركزية، قائلا: "أعلم أنكم تريدون دعمي في مواجهة القضايا الكاذبة ضدي، لكننا في زمن فيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، حتى إسرائيل، لذلك ومن أجل صحتكم أطلب منكم عدم الوجود أمام المحكمة".وتابع: "الجميع يدرك أن هذه محاولة واضحة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين وبالتالي تشكيل حكومة يسارية بقيادة يائير لابيد".وتجري جلسة استماع لنتنياهو، غدًا الإثنين، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، والموجودة في مدينة القدس المحتلة، ضمن التحقيق في لائحة الاتهام الموجهة إليه بالفساد واستغلال منصبه وتلقي الرشاوى.ومن المتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الإسرائيلية لمناقشة الرد على لائحة الاتهام، بالإضافة إلى مثول متهمين أخرين ممن شملتهم التحقيقات السابقة أمام هيئة المحكمة ذاتها.