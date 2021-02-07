الأرصاد تحذر من طقس السبت: انخفاض الحرارة 5 درجات

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيكون دافئًا على القاهرة والوجه البحري، وستظهر الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدًا ٢٦ درجة والصغرى ١٤، لافتًا إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع استمرار درجات الحرارة كما هي هذه الأيام، محذرًا السائقين من القيادة بسرعة جنونية على الطرق وسط الشبورة.وعن طقس الأربعاء قال «شاهين» إن الشبورة المائية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدًا أنه سيشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرًا من انخفاض درجة الحرارة 5 درجات السبت المقبل.