كمبوديا تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا

تسلمت كمبوديا أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "سينوفارم" الصينية، على هيئة تبرع من بكين، التي تعهدت بتقديم مليون جرعة من اللقاح لبنوم بنه.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد أن الشحنة الأولى تضم 600 ألف جرعة، ما يكفي لتطعيم 300 ألف مواطن.يشار إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019.. وتقدم الصين مثل هذه التبرعات إلى العديد من الدول فيما يطلق عليه "دبلوماسية اللقاح".