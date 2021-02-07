رئيس الوزراء اليونانى يصل قبرص غدًا فى زيارة رسمية

ذكرت الرئاسة القبرصية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يصل، غدا، إلى قبرص في زيارة رسمية.ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن بيان صحفي للرئاسة أن ميتسوكيس سيجري خلال الزيارة لقاء مع الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، تعقبه مشاورات بين وفدي الجانبين، قبل أن يدلي الزعيمان ببيانات صحفية للحديث عما تضمنته المشاورات.