الأنبا نيقولا يطالب أولياء الأمور بغرس أبنائهم داخل الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه على الوالدين أن يصطحبا أبناءهما منذ نعومة أظفارهم إلى الكنيسة؛ لأنهما بعملهما هذا يلدان أبناء للكنيسة ويغرسان في نفوس أبنائهما محبتها، إن لم يفعلا هذا فإنهما يُعدان عقيمين بالنسبة للكنيسة، كما أنهما بإبعادهم عن الكنيسة يمنعان نعمة التقديس والخلاص لأبنائهما.أضاف نيقولا، في تصريحات الأحد، أنه لا يكفي الوالدان أنهما عمّدا أبناءهما. إن المعمودية تجعلهم أعضاء في جسد المسيح، لكن على الأبناء أن ينموا داخل هذا الجسد الذي هو الكنيسة ويتقبلوا الهبات الإلهية التي تقدسهم من صلوات، والتناول من القدسات الإلهية، جسد ودم المسيح.