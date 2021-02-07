ولي العهد البحريني يؤكد عمق علاقات بلاده مع الكويت

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بلاده ودولة الكويت، مستعرضًا تقدمها على مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.جاء ذلك خلال الاتصال الذي جرى بين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ونقلته وكالة الأنباء البحرينية، حيث تناول الاتصال مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.