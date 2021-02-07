انطلاق العمل في مشروع الصرف الصحي بقرى بلطيم

قال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم بدء العمل بمشروع الصرف الصحي الذى طال انتظاره لعقود مضت، بالتعاون الوثيق بين محافظة كفر الشيخ والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.وأكد السنوسي، أنه تم البدء الفعلي لرفع الكروكي لرسومات مناسيب خطوط الطرد والانحدار لشبكات الصرف الصحي بقرية الشهابية، وقرية الشيخ مبارك، مشددا سرعة تنفيذ المشروع ضمن ضوابط التنفيذ، والالتزام بالمدد المقررة بذلك.وأعرب رئيس مركز بلطيم، عن سعادته وما تقدمه الدولة المصرية من مشروعات خدمية للمواطنين، في ظل التحديات والصعوبات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا في العالم بأثره.