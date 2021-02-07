كنيسة الروم تحتفل بذكرى القديس إيليان الحمصي

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل بتذكار الطبيب الشافي الشهيد إيليان الحمصي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كان‭ ‬طبيبًا‭ ‬يعالج‭ ‬المرضى‭ ‬بمحبّة‭ ‬فائقة،‭ ‬ويحثّهم‭ ‬على‭ ‬الإيمان‭ ‬المسيحي‭ ‬شافيًا‭ ‬إياهم‭ ‬جسدًا‭ ‬وروحًا،‭ ‬وناسبًا‭ ‬الشفاء‭ ‬للرّب‭ ‬يسوع‭.وتابع: "تتميز أيقونات القديس إيليان بتصوير الهاون والمطرقة وهما يرمزان إلى مهنة الطبيب، وتوجد رفاته في كنيسة بمدينة حمص بسوريا تُعْرَف باسم: "دير مار إليان".