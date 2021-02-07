رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جدل بـ«تشريعية النواب» حول حق الشيوخ في استدعاء الحكومة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:36 م
النواب
النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلًا حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح للمجلس باستدعاء رئيس الحكومة.

ويعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا.

وأكد محمد مدينة والنائبة شادية خضير عضوا اللجنة، أن الاستدعاء للحكومة أنه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من اختصاصاته المساءلة أو الرقابة على الحكومة.

واختلف عدد من النواب وممثلي الأغلبية أن الاستدعاء هنا هدفه الاستيضاح وهى وسيلة تساعد مجلس الشيوخ من تحقيق اختصاصاته.

وأكد مدينة أن المادة تحايل على الدور الرقابي، لأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وأن وجود نص المادة 29 يخالف الدستور، وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة.

بينما أكد محمود قاسم، عضو اللجنة أن المادة ضرورية تساعد مجلس الشيوخ على أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية، وأن اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة، بل تعكس التعاون مع الحكومة.

وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن القضية حساسة بأن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مضيفًا أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم، ليستطيع مجلس الشيوخ القيام بدوره دون مسألة أو رقابة بل استيضاح من أي قضية لأن النص الدستوري واضح بأن الحكومة والوزراء غير مسؤولين أمام الغرفة الثانية.

وتساءل رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ كيف يناقشه دون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟

واقترح النائب إيهاب الطماوي إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.

وأكدت شادية خضير أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط، لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.

ورد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم وأنه لا بدّ من الموافقة على المواد مادة مادة ونصت المادة على:"للجنة العامة أن تدعو رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك".

وصوّتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص النادة 253 من الدستور وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

تضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الاولي أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

موعد غرة شهر رجب 2021

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الصور

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

«تبني الحب يوميا».. حكاية صلاح جاهين مع الزواج

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
---
حلم استعادة دولة مخطوفة!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه