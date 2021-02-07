جدل بـ«تشريعية النواب» حول حق الشيوخ في استدعاء الحكومة

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ جدلًا حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح للمجلس باستدعاء رئيس الحكومة.ويعطي الحق للجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا.وأكد محمد مدينة والنائبة شادية خضير عضوا اللجنة، أن الاستدعاء للحكومة أنه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من اختصاصاته المساءلة أو الرقابة على الحكومة.واختلف عدد من النواب وممثلي الأغلبية أن الاستدعاء هنا هدفه الاستيضاح وهى وسيلة تساعد مجلس الشيوخ من تحقيق اختصاصاته.وأكد مدينة أن المادة تحايل على الدور الرقابي، لأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة وأن وجود نص المادة 29 يخالف الدستور، وطالب عدد من النواب حذف المادة من اللائحة.بينما أكد محمود قاسم، عضو اللجنة أن المادة ضرورية تساعد مجلس الشيوخ على أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية، وأن اللجنة العامة بالشيوخ ليست جهة رقابة، بل تعكس التعاون مع الحكومة.وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن القضية حساسة بأن يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مضيفًا أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم، ليستطيع مجلس الشيوخ القيام بدوره دون مسألة أو رقابة بل استيضاح من أي قضية لأن النص الدستوري واضح بأن الحكومة والوزراء غير مسؤولين أمام الغرفة الثانية.وتساءل رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ كيف يناقشه دون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟واقترح النائب إيهاب الطماوي إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.وأكدت شادية خضير أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط، لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.ورد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم وأنه لا بدّ من الموافقة على المواد مادة مادة ونصت المادة على:"للجنة العامة أن تدعو رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك".وصوّتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص النادة 253 من الدستور وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.تضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الاولي أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها ونصت المادة الثانية من القانون على يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.