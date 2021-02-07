إصابة صبري فواز بفيروس كورونا

نشر الفنان صبري فواز مقطع فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، مؤكدًا إصابته بفيروس كورونا.وأشار فواز إلى أن الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة عليه تمامًا بسبب إصابته بجلطه دماغية وبعدها قام بتركيب دعامة، وأُصيب هذه الأيام بفيروس كورونا.وطلب فواز من جمهوره الدعاء بسبب شعوره بالتعب الشديد من هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة نوعًا ما.ويصور فواز فيلم «أهل الكهف» مع خالد النبوي، وينتظر تصوير عملين لرمضان المقبل وهما «قصر النيل» مع دينا الشربيني و«موسي» مع محمد رمضان.