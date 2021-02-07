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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة القديسين بالإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيسها

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:19 م
كنيسة القديسين
كنيسة القديسين
جرجس صفوت
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هنأت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، متابعيها بعيد تكريس أول كنيسة بعروس البحر المتوسط على اسم شفيع الكنيسة البابا بطرس خاتم الشهداء.

وقالت الكنيسة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنه بهذه المناسبة تقيم الكنيسة عشية العيد اليوم الأحد في السابعة مساءً دون حجز مسبق.

أضافت الكنيسة: "عند اكتمال عدد الحضور، فرد في كل دِكة بالكنيسة، سيغلق الباب لاكتمال العدد ولن يسمح بدخول أي فرد على الأعداد المحددة، بينما قداس العيد في السابعة والنصف من صباح غدٍ بالحجز مسبقًا".
كنيسة القديسين بالإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيسها
كنيسة القديسين بالإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيسها

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