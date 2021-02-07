دير نقادة يحتفل بذكرى عودة الرهبنة بقبول أحد طلابه (صور)

قال المركز الإعلامي لمطرانية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس: إنه فى مثل هذا اليوم من العام 2015 دقت أجراس دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة بعودة الحياة الرهبانية وتغيير الشكل الرهباني للرهبان بدير رئيس الملائكة ميخائيل العامر.أضافت الإيبارشية، في بيان عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأنبا بيمن قام اليوم بصلاة القداس بالدير وقبول طالب الرهبنة شنودة النقادي.