استخراج 4661 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم بالدقهلية

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بإشراف دكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، من استخراج ومنح 4661 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم من أبناء محافظة الدقهلية من خلال 11 مكتب تأهيل على مستوى مراكز ومدن المحافظة.وأوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد بدأ العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة واستخراج تلك البطاقات منذ مارس 2020، مشيرا إلى أنه تم استخراج البطاقات لعدد 15 إعاقة بسيطة، ولعدد 63 إعاقة متوسطة، ولعدد 1488 إعاقة شديدة، ولعدد 3095 إعاقة بالغة الشدة من أبناء محافظة الدقهلية، من خلال مكاتب التأهيل في المنصورة وطلخا وإجا والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وشربين وبلقاس.وأكد محافظ الدقهلية على متابعته الشخصية لأنشطة وخدمات التضامن الاجتماعي بنطاق المحافظة خاصة لجميع الفئات التي تستحق كل رعاية ومساندة، مشيرا لأهمية مشاركة المجتمع المدني والقادرين لتوفير كل ما يلزم هذه الفئات لتقديم افضل الخدمات لهم.